LPI-GTH: Brandgeschehen - 10.000 Euro Sachschaden

Ilmenau (ots) - Ein Unbekannter verusachte am 26.07.2022 zwischen 10.00 Uhr und 18.00 Uhr erheblichen Sachschaden an einem Toyota. Das Fahrzeug stand auf einer Parkfläche im Wiesenweg und der Täter zerkratzte den Lack auf dem Dach und an der Beifahrerseite. Die Schadenshöhe wurde auf ca. 3.000 Euro beziffert. Es werden Zeugen gesucht und Hinweise unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0184423/2022) entgegengenommen. (db) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

