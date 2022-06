Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kunden bedroht -Geschädigte gesucht

Gotha (ots)

Die Polizei sucht derzeit Zeugen oder Geschädigte einer Bedrohung im Eingangsbereich eines großen Möbelmarktes in der Harjesstraße. Der Tatverdächtige hielt sich gestern, gegen 14.00 Uhr am Eingang auf und bedrohte mehrere Personen indem er einen "Kehlenschnitt"(Finger über den Hals) gestikulierte. Zu einem körperlichen Angriff kam es nicht. Die Gothaer Polizei ermittelt in dem Fall und sucht Zeugen. Personen die von der Tat betroffen waren, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0134746/2022) zu melden. (db)

