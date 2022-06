Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Täter auf frischer Tat angetroffen

Arnstadt, Parkweg (Ilm-Kreis) (ots)

Am Samstag, den 04.06.2022 gegen 03:05 Uhr bemerkte der Halter eines VW im Parkweg wie sich eine unbekannte, männliche Person an seinem Fahrzeug zu schaffen machte. Beim näheren Hinsehen stellte er fest, dass diese Person die Scheibe der Fahrertür eingeschlagen hatte und bereits im Fahrzeug saß. Als der Geschädigte dann zu seinem Fahrzeug lief, flüchtete der Unbekannte zuerst, blieb dann kurz vor dem Geschädigten stehen und ging dann auf ihn zu. Hier schlug der unbekannte Täter um sich, traf den Geschädigten am Oberkörper und flüchtete dann in Richtung Schwimmbad. Der Geschädigte wurde hierbei leicht verletzt. Der am Pkw entstandene Sachschaden wurde mit circa 500,-EUR angeben. Gegenstände wurden aus dem Fahrzeug nicht entwendet. Der Täter soll mit einem schwarzen Trainingsanzug bekleidet gewesen sein und dunkle Hautfarbe haben. Zu vorgenannter Handlung nimmt die PI Arnstadt- Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-6010 und Angabe des Aktenzeichens ST/0132567/2022 gern Hinweise zum Täter bzw. möglichen Tatzeugen entgegen.

(sg)

