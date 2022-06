LPI-GTH: E-Scooter gestoppt - Fahrer berauscht und alkoholisiert

Creuzburg (Wartburgkreis) (ots) - In der Nacht vom 02.06.2022 auf den 03.06.2022 wurde ein blaues Pedelec Specialized Womens Turbo Lero FSR 29 im Wert von circa 4500 Euro entwendet. Hierzu wurde das Schloss einer Garage in der Johannes-Rothe-Straße aufgebrochen und in der weiteren Folge das E-Bike gestohlen. Zeugen, welche in diesem Zeitraum rund um die besagte Straße verdächtige Personen mit ebendiesem Fahrrad gesehen ...

