LPI-GTH: Zeugenaufruf nach missbräuchlicher Verwendung eines Feuerlöschers

Ilmenau / OT Bücheloh (Ilm-Kreis) (ots) - Am Freitag Nachmittag entfernte ein 51 Jähriger Unkraut auf seinem Grundstück in Bücheloh mit einem Gasbrenner. Vermutlich in diesem Zusammenhang geriet das Dach eines Hühnerunterstandes in Brand. Der Hauseigentümer konnte den Brand größtenteils selbst ablöschen, die informierte Feuerwehr hatte so nur noch restliche Glutnester zu beseitigen. Auf diese Weise konnte ein ...

mehr