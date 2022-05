Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Youngtimer nach technischem Defekt ausgebrannt

Ilmenau / OT Pennewitz (Ilm-Kreis) (ots)

Am Freitag Nachmittag befuhr eine 70jährige Dame die L1144 zwischen Pennewitz und Gräfinau-Angstedt. Ihr fast 23 Jahre alter VW Golf begann während der Fahrt unvermittelt aus der Motorhaube zu qualmen.

Die Frau stoppte ihren Pkw und konnte diesen unverletzt verlassen. In der weiteren Folge geriet das Fahrzeug in Vollbrand und musste durch die Feuerwehr gelöscht werden. Am Golf entstand Totalschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Der Schaden an dem in Mitleidenschaft gezogenen Straßenbelag wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird von einem technischen Defekt am Fahrzeug ausgegangen. (tb)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell