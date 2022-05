Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Gräfentonna (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern, gegen 16.20 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße. Eine 39-jährige Fahrerin eines VW fuhr von Richtung Gräfentonna in Richtung Dachwig. In diesem Moment liefen zwei 13-jährige Mädchen durch eine wartende Fahrzeugkolonne auf die Straße um diese zu überqueren. Es kam zur Kollision zwischen dem VW und einer der beiden Fußgängerinnen. Durch den Zusammenstoß wurde die 13-Jährige verletzt und durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell