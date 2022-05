LPI-GTH: Brandfall

Gerstungen (Wartburgkreis) (ots) - Gestern Abend fuhr ein 37-Jähriger mit seinem Pkw gegen 19:30 Uhr zu einer Tankstelle in der Friedensteinstraße. Dort geriet er zunächst mit einem 66-Jährigen in einen verbalen Streit. In Folge dessen kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern, wodurch der 66-Jährige leichte Verletzungen erlitt. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurde bekannt, ...

mehr