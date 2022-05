LPI-GTH: Tätliche Auseinandersetzung

Gotha (ots) - Am Samstag gegen 19:20 Uhr ereignete sich in Gotha, Parkstraße, im dortigen Lebensmittelmarkt ein Ladendiebstahl. Durch einen aufmerksamen Kunden wurde der Ladendieb verfolgt. Dieser konnte auch das Diebesgut auffinden und an den Markt übergeben. Der Dieb entwendete Kaffeeprodukte im Wert von 45,- Euro. Die Polizei bittet den Zeugen, sich bei der Polizei Gotha, unter der Bezugsnummer: 0100486 zu melden. (as) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

