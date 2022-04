Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Berauscht

Wartburgkreis (ots)

Am gestrigen Tag führte die Polizei Verkehrskontrollen durch. Die Beamten kontrollierten eine 47-jährige Fahrerin eines Renault in Seebach, ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamin/Methamphetamin. Bei der Kontrolle eines 19 Jahre alten Fahrers eines Hyundai in der Mühlhäuser Straße in Eisenach, verlief ein Test positiv auf Cannabis. In der Straße "Gebräun" in Eisenach, führte eine 37-Jährige einen Alfa Romeo, für den kein gültiger Versicherungsschutz bestand. Außerdem reagierte ein Drogenvortest positiv auf den Konsum von Amphetamin/Methamphetamin und Kokain. In allen Fällen wurden entsprechende Verfahren eingeleitet. (jd)

