Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Alkoholisiert von der Fahrbahn abgekommen

Ilmenau (ots)

Beim Befahren eines Parkplatzes, im Bereich der Gustav-Kirchhoff-Straße, kam der Fahrer eines PKW Smart, am Sonntagfrüh, rechtsseitig von der Fahrbahn ab und kollidierte mit mehreren Steinen auf dem Grünstreifen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten beim 59-jährigen Fahrer erheblichen Alkoholgeruch wahr. Der Atemalkoholtest ergab 2,05 Promille. Am Firmenfahrzeug und an den Steinen entstand Sachschaden. Nach erfolgter Blutentnahme im Krankenhaus, wurde gegen den 59-Jährigen ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

