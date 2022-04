LPI-GTH: Verkehszeichen beschädigt

Langewiesen (ots) - Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Freitagabend bis Samstagmorgen in den Sport & Fitnessclub in Langewiesen ein. Hierbei wurde ein Fensterflügel gewaltsam geöffnet um sich Zugang zum Objekt zu verschaffen. Am Fensterflügel entstand erheblicher Sachschaden. Die Polizei hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder Tätern geben können, sich telefonisch mit der Polizei in Ilmenau, Tel. 03677/601124, unter ...

mehr