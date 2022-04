Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zigarettenautomat gesprengt - Zeugenaufruf

Remstädt (Landkreis Gotha) (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in der Oststraße in Remstädt ein Zigarettenautomat gesprengt und daraus sowohl das Bargeld als auch die Zigaretten entwendet. Der Sachschaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei kam zur Spurensicherung zum Einsatz. Zeugen werden gebeten sich unter Angabe der Bezugsnummer 76854 bei der Polizei in Gotha zu melden. (ms)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell