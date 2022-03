Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auto beschädigt

Gotha (ots)

Am frühen Sonntagmorgen beobachtete ein aufmerksamer Zeuge, wie eine junge Frau aus einer Gruppe heraus am Schloßpark von Gotha ein Fahrzeug beschädigte. Er informierte die Polizei, welche die Gruppe ausfindig und die junge Gothaerin namentlich bekannt machen konnte. Die 16jährige hatte an einem abgeparkten Pkw einen Scheibenwischer abgerissen. Sie hat sich nun in einem Strafverfahren wegen Sachbeschädigung zu verantworten. (ri)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell