Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Von Freitag, 11.03.2022, 17:20 Uhr bis 17:50 Uhr kam es in der Warzaer Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein noch unbekanntes Fahrzeug war in diesem Zeitraum mit dem Heck eines geparkten Pkw BMW kollidiert und im Anschluss von der Unfallstelle geflohen. Am BMW entstand infolge der Kollision ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0058630/2022) zu melden. (ml)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell