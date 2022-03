Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigung

Eisenach (ots)

Am Sonntag, den 27. Februar befand sich eine 47-jährige Frau gegen 15.00 Uhr in der Wohnanlage Palmental. In einer dort befindlichen "Grünen Oase", welche mit seltenen Kakteen und bis zu 5 Meter hohen Palmen bestückt ist, schnitt die Frau eine Vielzahl der Palmenblätter ab und zerstörte einige Pflanzen komplett. Die 47-Jährige verursachte damit einen irreparablen Sachschaden in Höhe von ungefähr 20.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. (jd)

