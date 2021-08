Hauptzollamt Heilbronn

HZA-HN: Neue Nachwuchskräfte starten beim Zoll in eine abwechslungsreiche und sichere Zukunft

Heilbronn

Mehr als 2.200 junge Menschen beginnen am Anfang August ihre Ausbildung im mittleren bzw. ihr Studium im gehobenen Dienst beim Zoll, 34 davon beim Hauptzollamt Heilbronn. Die erste Urkunde ihrer noch jungen Beamtenlaufbahn erhielten diese jungen Menschen, die sich für ein Zollstudium bzw. eine Zollausbildung beim Hauptzollamt Heilbronn entschieden hatten, anlässlich ihrer Einstellung aus den Händen der Dienststellenleiterin, Regierungsdirektorin Christina Taylor-Lucas.

So viele Nachwuchskräfte wie noch nie zuvor vereidigte das Hauptzollamt Heilbronn pandemiebedingt in drei getrennten Veranstaltungen. Die erste Veranstaltung fand am gestrigen Sonntag statt, zwei weitere am Vor- und Nachmittag des heutigen Tages.

"Für Sie beginnt mit dem Eintritt in die Bundeszollverwaltung ein neuer Abschnitt Ihres Lebens. Sie haben sich entschieden, in den Staatsdienst einzutreten und damit der Allgemeinheit zu dienen. Wir freuen uns, dass Sie sich für den Zoll entscheiden haben und uns künftig bei unserer Aufgabenerledigung unterstützen werden", begrüßte die Dienststellenleiterin die neuen Beschäftigten.

Nach ihren Bewerbungen durchliefen die 15 Neuzöllnerinnen und 19 Neuzöllner in den vergangenen Monaten erfolgreich sowohl den schriftlichen als auch den mündlichen Teil des Auswahlverfahrens. Für den gehobenen Zolldienst des Bundes treten in Kürze neben zwei Aufstiegsbeamten weitere fünf männliche und sieben weibliche Nachwuchskräfte den fachtheoretischen Studienabschnitt, das sechsmonatige Grundstudium, als frisch ernannte Zollinspektoranwärterinnen und Zollinspektoranwärter an. Im ersten Theorieteil des dualen Studiums stehen staatsrechtliche sowie finanz-, volkswirtschaftliche und verwaltungsorganisatorische Grundlagen neben den ersten fachspezifischen Inhalten des vielseitigen zöllnerischen Berufslebens auf der Studienagenda. Für den mittleren Zolldienst des Bundes beginnen acht Frauen und zwölf Männer nunmehr als Zollobersekretäranwärtinnen und Zollobersekretäranwärter ihren sechsmonatigen fachtheoretischen Einführungslehrgang, in dem die Grundlagen des zöllnerischen Wissens vermittelt werden.

Neben abwechslungsreichen und spannenden Tätigkeitsfeldern erwarten den Heilbronner Zollnachwuchs auch sichere Arbeitsplätze. Die neuen Nachwuchskräfte sind künftig mit dabei im "Team für mehr Gerechtigkeit in Deutschland" und sind bundesweit für Bürger, Wirtschaft und Umwelt im Einsatz. Sie vereinnahmen Steuern, setzen Verbraucherschutz um und sorgen mit ihrer Arbeit für die Sicherung von Arbeitsplätzen in Deutschland.

Für den Berufsstart 2022 sind Bewerbungen für beide Laufbahnen noch bis einschließlich 15. September 2021 möglich.

Zusatzinformation:

Ausbildungshauptzollamt Heilbronn

Der Zoll stellt jedes Jahr zum 1. August bundesweit Nachwuchskräfte ein, welche nach zweijähriger Ausbildung bzw. nach dem dreijährigen Diplomstudiengang die vielfältigen Aufgaben zum Schutz der Bürger, der heimischen Wirtschaft und der Natur wahrnehmen. Sowohl die 24- monatige Ausbildung im mittleren Zolldienst als auch das Studium, das zwölf Monate länger dauert, werden in Form von Blockmodulen durchgeführt. Im mittleren Dienst umschließen die halbjährigen theoretischen Abschnitte, der Einführungs- und der Abschlusslehrgang, am Bildungs- und Wissenschaftszentrum der Bundesfinanzverwaltung, eine einjährige Praxiszeit beim Ausbildungshauptzollamt. Bei dem Fachhochschulstudium für den gehobenen nicht-technischen Zolldienst wechseln sich mehrere Studienabschnitte am Fachbereich Finanzen der Hochschule des Bundes in Münster und Praktika an den jeweiligen Ausbildungshauptzollämtern ab. In den Schul- bzw. Studienabschnitten erhalten die Auszubildenden das theoretische Rüst-zeug vermittelt, welches in den Praktika beim Hauptzollamt und dessen Dienststätten gefestigt wird.

Nähere Informationen erhalten Sie telefonisch unter 07131 / 8970 - 1180 und - 1190 oder per E-Mail ausbildung.hza-heilbronn@zoll.bund.de.

