Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mehrere Kellerabteile aufgebrochen - Zeugen gesucht

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit von gestern Abend, 19.00 Uhr, bis heute Morgen, 09.30 Uhr, in einem Mehrfamilienhaus in der Barfüßerstraße mehrere Kellerabteile auf. Nach aktuellem Sachstand entwendeten der oder die Täter folgende Gegenstände: #

- einen grau-roten Fahrradmontageständer mit roten, klappbaren Füßen, Teleskopstange und Werkzeugablage - ein Messerset, Marke 'Coffret Excellence', bestehend aus mehreren Keramikmessern mit verspiegelter Klinge, grauem Griff, in Aufbewahrungsboxen - mehrere Flaschen Radler, Marke 'Gösser'.

# Der Gesamtwert der gestohlenen Gegenstände wird auf über 400 Euro geschätzt. Es entstand geringfügiger Sachschaden. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schwerem Diebstahl ein und sucht Zeugen, die sachdienliche Informationen zu dem oder den Tätern oder den Verbleib der entwendeten Gegenstände geben können. Hinweise werden unter der Bezugsnummer 0041527/2022 und der Telefonnummer 03691 - 261124 entgegengenommen. (mwi)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell