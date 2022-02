Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall mit Personenschaden

Förtha (Wartburgkreis) (ots)

Eine 22-Jährige befuhr mit ihrem Opel gestern Vormittag, gegen 10.45 Uhr, die B 84, aus Förtha kommend, in Richtung Eisenach. Kurz nach dem Ortsausgang Förtha kam die Opel-Fahrerin in einer Linkskurve auf regennasser Straße nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der am rechten Fahrbahnrand befindlichen Leitplanke. Die 22-Jährige verletzte sich leicht. Der Opel und die Leitplanke wurden beschädigt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste mit einem Abschleppdienst geborgen werden. Insgesamt wird der Schaden auf 5.800 Euro geschätzt. (mwi)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell