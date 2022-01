Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Wohnungseinbruchsdiebstahl- Zeugensuche

Gotha (ots)

Gestern, im Zeitraum von 08.30 Uhr bis 14.45 Uhr wurde in eine Wohnung in der Freiligrathstraße eingebrochen. Unbekannte Täter brachen eine Wohnungseingangstür in einem Mehrfamilienhaus auf und durchsuchten in der Folge mehrere Schränke. Die Unbekannten entwendeten unter anderem Bargeld, das Beutegut hat einen Gesamtwert von ungefähr 1.500 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können. Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0013462/2022) entgegen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell