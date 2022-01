Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen gesucht - E-Bike aus Hausflur entwendet

Eisenach (ots)

Im Laufe des Freitags, dem 14.01.2022, betrat ein bisher unbekannter Täter den Hauseingang des Wohn- und Geschäftsgebäudes in der Kasseler Straße und entwendete das E-Bike Cube Reaction in grau/rot. Zeugen, welche in diesem Zusammenhang am besagten Tag zwischen 05.00 und 15.30 Uhr verdächtige Wahrnehmungen machten, werden gebeten, sich bei der Polizei Eisenach (Tel. 03691 261-124) unter Angabe der Bezugsnummer 0011526/2022 zu melden. (mm)

