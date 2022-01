Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ohne Fahrerlaubnis und unter der Einwirkung berauschender Mittel am öffentlichen Straßenverkehr teilgenommenen

Plaue, Geraradweg Rtg. Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots)

Am Samstag, den 15.01.2022 gegen 05:50 Uhr wurde ein 41- jähriger Mazda- Fahrer mit laufendem Motor auf dem Geradradweg in Plaue in Rtg. Ilmenau festgestellt. Bei einem freiwillig durchgeführten Drogenvortest wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter Einfluss von Amphetamin/Methamphetamin/Opiaten und Cannabis stand. Eine Blutentnahme im Ilm-Kreis-Klinikum erfolgte und die Weiterfahrt der 41-jährigen wurde unterbunden. Wegen des Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz muss sich der 41-jährige nun verantworten. Bei der Durchsuchung des Mazdas wurde ein Schlagstock festgestellt. Wegen diesem Schlagstock erwartet den 41-jährigen ebenfalls eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Ebenfalls strafrechtlich verantworten muss sich jetzt die 24- jährige Fahrzeughalterin, da diese das Fahren ohne Fahrerlaubnis des 41-jährigen gestattete.

(sg)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell