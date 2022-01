Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Reifen beschädigt

Gotha (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Gotha, Enckestraße zwei Reifen an einem Pkw Skoda zerstochen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 140 Eur. Die Polizei Gotha sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Aufklärung beitragen können. Az 0011382/2022 (ri)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell