Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Blumenladen

Ilmenau (ots)

Gestern, gegen 18.45 Uhr kam in einem Blumengeschäft in der Marktstraße zu einem Diebstahl. Eine 82-Jährige parkte in der Nähe des Geschäftes, ging zu dem Floristikladen und entnahm zwei Blumengestecke. Ohne diese zu bezahlen stieg sie wieder in ihr Fahrzeug und fuhr davon. Die eingesetzten Beamten konnten die 82 Jahre alte Frau ausfindig machen und das Beutegut sicherstellen. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet. (jd)

