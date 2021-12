Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brand eines Einfamilienhauses

Wechmar (Landkreis Gotha) (ots)

Am gestrigen Tag, gegen 16.00 Uhr kam es zu einem Brandausbruch in einem Einfamilienhaus in der Brückenstraße. Im weiteren Verlauf fiel ein Teil des Hauses komplett ein. Die Feuerwehr kam zum Einsatz und löschte das Feuer. Ein Bewohner des Hauses verstarb in Folge des Brandgeschehens in dem Haus. Die Brandursache ist derzeit Gegenstand kriminalpolizeilicher Ermittlungen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell