Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kleinunfall

Eisenach (ots)

Gestern kam es gegen 20.00 Uhr am Karlsplatz zu einem Verkehrsunfall. Hierbei stoppten ein 59- Jähriger mit seinem Citroen und eine 45-jährige Fahrerin eines VW hintereinander an einem Stoppschild. Aus ungeklärter Ursache rollte der Citroen zurück und kollidierte in der Folge mit dem VW. Es entstand dabei nur geringer Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich, verletzt wurde niemand. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell