Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Tödlicher Verkehrsunfall

Kornhochheim (ots)

Am heutigen Morgen kam es kurz vor 09.00 Uhr im Bereich der Kreuzung L1044/L2147 zu einem tragischen Verkehrsunfall. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierten ein VW und ein LKW, wobei der 36-jährige Fahrer des VW noch an der Unfallstelle verstarb. Der 28 Jahre alte Fahrer des LKW blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, die Höhe beträgt insgesamt ca. 30.000 Euro. Der VW musste abgeschleppt werden. Die Unfallursache sowie der Unfallhergang sind derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Im Rahmen der Unfallaufnahme war eine Drohne der Bereitschaftspolizei Thüringen im Einsatz.

