Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall mit hohem Sachschaden

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Am gestrigen Tag kam es gegen 14.30 Uhr in der Straße "Am Obertunk" zu einem Verkehrsunfall. Eine 75-Jährige war mit ihrem Renault in Richtung Ilmenauer Straße unterwegs, als sie vermutlich aufgrund eines technischen Defekts nach rechts von Straße abkam. Sie kollidierte folgend mit mehreren Fahrzeugen, die am Straßenrand geparkt waren. Der Renault und ein weiteres Fahrzeug mussten abgeschleppt werden, der Sachschaden beträgt in Summe fast 20.000 Euro. Personen wurden zum Glück nicht verletzt. (db)

