Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall

Gehren (Ilm-Kreis) (ots)

Gestern, gegen 19.55 Uhr kam es in der Xaver-Vorbrüggen-Straße zu einem Verkehrsunfall. Hierbei fuhr ein 17-Jähriger mit seinem Moped kurz vor der Einmündung in die Arnstädter Straße auf einen geparkten Holzlaster auf. An dem Kraftrad entstand unfallbedingter Sachschaden, der 17 Jahre alte Mann wurde leicht verletzt. (jd)

