Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Zeugensuche

Gotha (ots)

Vom 05. Oktober 17.00 Uhr bis 06. Oktober 12.45 Uhr, parkte eine 30-Jährige ihren Audi auf einem Parkplatz in der Lindemannstraße. Unbekannte Täter lösten und entwendeten in diesem Zeitraum die Radmuttern der Vorderräder. Als die Frau zum nächsten Mal gemeinsam mit ihrem Kleinkind losfuhr, löste sich ein Rad teilweise von der Achse. Hierbei wurde unter anderem eine Felge beschädigt, verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht Zeugen. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0232775/2021) entgegen. (jd)

