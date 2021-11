Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Rückwärtsgefahren und erheblichen Sachschaden verursacht

Ilmenau, Weimarer- Straße (ots)

Am Samstag, den 20.11.2021 gegen 15:00 Uhr befuhr eine 44-jährige BMW-Fahrerin die Weimarer Straße in Ilmenau und beabsichtigte rückwärts in eine Grundstückseinfahrt zu fahren. Während des Rückwärtsfahrens übersah die BMW-Fahrerin einen von links kommenden VW-Transporter und kollidierte mit diesem. Durch den Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von insgesamt 31000,-EUR. Personen wurden bei dieser Kollision nicht verletzt.

(sg)

