Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche nach Unfallflucht

Marksuhl (Wartburgkreis) (ots)

Am heutigen Morgen, gegen 09.50 Uhr kam es in der Vachaer Straße zu einem Verkehrsunfall. Hierbei fuhr ein bisher unbekannter Fahrer eines Sattelzuges von der Bahnhofstraße in Richtung Vacha und kollidierte, wahrscheinlich im Abbiegevorgang, mit einem Torpfosten, einem Gartenzaun, sowie einer Mauer eines Privatgrundstückes. Der Fahrer des Sattelzuges setzte seine Fahrt pflichtwidrig fort. Die Polizei sucht nun Zeugen, die sich im genannten Zeitraum in der Vachaer Straße aufhielten und Angaben zum Sachverhalt machen können. Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0262410/2021) entgegen. (jd)

