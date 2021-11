Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Aufgefahren

Gotha (ots)

Heute Morgen, gegen 7.40 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B247 am Abzweig Emleben in Richtung Schwabhausen. An einer Baustellenampel warteten die 29-jährige Fahrerin eines Opel und der 18-jährige Fahrer eines Mercedes. Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr ein 22 Jahre alter Mann mit seinem VW auf den Mercedes auf. Dieser wird dadurch auf den Opel geschoben. Bei dem 22-Jährigen Fahrer des VW wurde durch die eingesetzten Polizeibeamten ein Drogenvortest durchgeführt, dieser verlief positiv auf Cannabis. Daraufhin wurde der Mann zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. An allen Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr entfernte ausgelaufenen Kraftstoff auf der Fahrbahn. Die B247 musste zeitweise halbseitig gesperrt werden. (jd)

