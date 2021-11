Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brand eines Bungalows

Hohenkirchen (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern, gegen 19.45 Uhr kam es am Riedberg zu einem Feuerwehreinsatz. Der Gartenbungalow eines 58-Jährigen war auf bisher unbekannte Weise in Brand geraten, die Feuerwehr löschte das Feuer. Am Ende stand ein Sachschaden von ungefähr 15.000 Euro zu Buche, Personen wurden nicht verletzt. Die Brandursache ist derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. (jd)

