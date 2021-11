Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Eigentümer eines Schlüsselbundes gesucht

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Die Polizei sucht derzeit den Eigentümer eines Schlüsselbundes. Ein Zeuge fand die Schlüssel am 29.10.2021, gegen 15.30 Uhr in der Turnvater-Jahn-Straße. Erste Ermittlungen ergaben, dass der Schlüsselbund offenbar zu einem Wohnhaus in der "Rankstraße" gehört. Der Eigentümer oder Personen, die Hinweise zum Eigentümer haben, werden gebeten, sich mit einem geeigneten Eigentumsnachweis bei der Polizei unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0253785/2021) zu melden. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell