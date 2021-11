Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Arnstadt (ots)

Ein schwerer Verkehrsunfall mit Personenschaden ereignete sich am Sonntagnachmittag auf der Stadtilmer Straße in Arnstadt. Hierbei übersah offenbar ein 15-jähriger Fahrer eines Moped S 51, beim Befahren der Stadtilmer Straße, den von links heranfahrenden Renault und es kam in Höhe der Einfahrt zum Ilmkreis-Center zur Kollision. Der Moped-Fahrer und seine 14-jährige Sozia wurden hierbei verletzt. Die 31-jährige Fahrerin des Pkw´s wurde ebenfalls bei der Kollision verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den 15-jährigen Moped-Fahrer. (rk)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell