Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kennzeichentafel entwendet

Hastrungsfeld - Wartburgkreis (ots)

In der Zeit von Freitagabend gegen etwa 18.00 Uhr bis zum darauffolgenden Samstag gegen 12.00 Uhr wurde in Hastrungsfeld eine vordere Kennzeichentafel aus dem Zulassungsbereich Wartburgkreis entwendet. Der geschädigte Pkw stand im Zeitraum des Diebstahls in der Ortslage Hastrungsfeld geparkt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Eisenach ( 03691/2610 ) unter Angabe der Bezugsnummer 0248192/2021 entgegen. (vt)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell