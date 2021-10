Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Entwendeter Pkw flüchtet vor Polizeistreife - Zeugen gesucht

Waltershausen - Landkreis Gotha (ots)

Eine Polizeistreife wollte am Freitagabend kurz vor Mitternacht am Oberen Waldtor einen Audifahrer einer Verkehrskontrolle unterziehen. Nachdem die Polizeibeamten die Anhaltesignale an ihrem Funkstreifenwagen aktiviert hatten, begann der Audi stark zu beschleunigen. Der Pkw entzog sich anschließend mit hoher Geschwindigkeit über die Bornpforte und Ibenhainer Straße der Polizeikontrolle. In der Ortsstraße ließ der Fahrer den Audi unverschlossen zurück und flüchtete in unbekannte Richtung. Wie im Laufe der Anzeigenaufnahme bekannt gemacht werden konnte, war der Pkw zuvor in der Ortslage Aspach entwendet worden. Der Inspektionsdienst Gotha hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Bezugsnummer 0248091/2021 (Tel. 03621/781124) erbeten. (ml)

