Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall mit hohem Sachschaden

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Am gestrigen Tag ereignete sich gegen 06.30 ein Verkehrsunfall in der "Alte Feldstraße". Im Bereich der Bärwinkelstraße kam es zur Kollision zwischen einer 18-Jährigen mit ihrem Peugeot und einem 60-Jähriger Fahrer eines VW. Hierbei entstand an beiden Fahrzeugen unfallbedingter Sachschaden in Höhe von ca. 8.500 Euro. Die Fahrer der Fahrzeug blieben unverletzt. (db)

