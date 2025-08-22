PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-G: 13-Jähriger erneut ausgerissen

Greiz/Gera (ots)

Hohenleuben. Wie bekannt wurde, wird der 13-jährige Dustin Hofmann aus einer Jugendeinrichtung in Hohenleuben erneut vermisst. Der Junge war bereits am 01.08. und am 15.08.2025 aus dem Kinderheim ausgerissen, konnte aber jeweils, nach Hinweisen aus der Bevölkerung, wohlbehalten durch die Polizei aufgegreiffen werden. Die bisherigen polizeilichen Fahndunsgmaßnahmen führten noch nicht zum Auffinden des 13-Jährigen, weshalb die Öffentlichkeit erneut um Mithilfe gebeten wird. Dustin ist 159 cm groß, schlank (ca. 47 kg) und hat dunkle, kurze Haare. Zu seiner derzeitigen Bekleidung ist nichts bekannt. Laut seiner Betreuerin sei er oft in Gera unterwegs. Hinweise zum Aufenthalt nimmt die Polizei Gera unter 0365 8234-1465 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

