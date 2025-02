Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Volltrunken und provozierend im Rollstuhl

Gera (ots)

Altenburg - In den Abendstunden des 31. Januars befanden sich die Beamten der Polizeiinspektion Altenburger Land in der Innenstadt von Altenburg gerade in der Klärung eines vollkommen anderweitig gelagerten Sachverhaltes. Hier kam plötzlich der stark alkoholisierte und bis dato vollkommen unbeteiligte 52jährige in seinem elektrischen Krankenfahrstuhl hinzu und mischte sich in die polizeilichen Maßnahmen durch störende Zwischenreden ein. Aufgrund der deutlichen Alkoholisierung von 2,73 Promille und den dadurch bedingten Ausfallerscheinungen wurde gegen den Herrn ein Ermittlungsverfahren aufgrund der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Ferner wurde unter Berücksichtigung seines Handicaps eine Blutentnahme vor Ort durchgeführt und er zur weiteren Umsorge, unter Berücksichtigung der Witterung, an medizinisches Personal übergeben. [DA]

