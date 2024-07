LPI-G: Körperverletzung im Freibad

Altenburg (ots) - Rositz: Mit ihrem PKW-Peugeot fuhr eine 63-jährige Dame am Sonntag gegen 23:00 Uhr (21.07.2024) in Rositz über die Karl-Marx-Str / Ringstraße. Während der Fahrt kollidierte sie zunächst mit einer Leitplanke und weiterführend mit einer Ampelanlage, bevor sie in der Ortslage Rositz zum Stehen kam. Zum Glück wurden weder die Fahrerin, noch ihr Beifahrer verletzt. Bei einer Überprüfung des ...

mehr