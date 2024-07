LPI-G: Geschwindigkeitskontrollen im Bereich der B2 bei Gera

Gera (ots) - Gera: Den Einbruch in ein Firmengebäude in der Berliner Straße meldete gestern Nacht (14.07.2024) ein Verantwortlicher via Notruf der Polizei, sodass unverzüglich Einsatzkräfte zum Tatort ausrückten. Unmittelbar darauf wurde zudem mitgeteilt, dass der Einbrecher vor Ort gestellt wurde, was sich letztlich bestätigte. Nach vorliegenden Erkenntnissen versuchte sich ein 36-jähriger Mann kurz nach 02:00 Uhr ...

