Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unter Alkohol im Straßenverkehr

Gera (ots)

Gera. Mit über 2,59 Promille war am Samstagabend (02.03.2024) gegen 18:50 Uhr ein litauisch Mann mit seinem PKW VW unterwegs. So fiel dieser aufmerksamen Verkehrsteilnehmer bereits durch seine unsichere Fahrweise auf der BAB 4 auf, sodass via Notruf die Polizei verständigt wurde. In der Hußstraße, im Stadtgebiet von Gera, konnte der Fahrzeugführer schlussendlich gestoppt werden. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet. (PZ)

