Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Sachbeschädigung mittels Farbe

Gera (ots)

Gera. Am Sonntagmorgen, dem 29.10.2023 gegen 10:15 Uhr, zeigte der Eigentümer eines Motorradladens in der Wiesestraße an, dass Unbekannte in der vergangenen Nacht den Eingangsbereich seines Geschäftes mittels lila Farbe beschmiert haben. Insgesamt trugen die Täter ca. 30m² Farbe auf, wodurch erheblicher Sachschaden entstand. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Gera zu melden. Bezugsnummer: 0282608/2023. (PZ)

