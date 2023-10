Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Bücherregal zerstört

Gera (ots)

Gera. Am Sonntagabend (29.10.2023) gegen 21:40 Uhr wurde via Notruf der Feuerwehr Rauchentwicklung vor der Stadtbibliothek am Puschkinplatz mitgeteilt. Auf bislang unbekannte Art und Weise geriet ein Bücherregal in Brand, wodurch mehrere Exemplare zerstört wurden und das Regal verrußte. Angrenzende Häuser wurden nicht gefährdet. Die Polizei Gera (0365 829-0) ermittelt wegen des Verdachtes der vorsätzlichen Brandlegung und sucht nach Zeugen, welche Hinweise zum Tatgeschehen tätigen können. Bezugsnummer: 0282845/2023. (PZ)

