Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen eingeleitet

Greiz (ots)

Greiz: ein 31-jähriger Mann rief gestern Nachmittag (20.07.2023), gegen 12:50 Uhr die Greizer Polizei um Hilfe, da er von einem ihm bekannten 35-Jährhigen bedroht wurde. Da der 35-Jährige noch vor Eintreffen der Beamten flüchtete, wurde nach ihm gefahndet. Im Innenstadtbereich stellten die Beamten schließlich den äußerst aggressiv auftretenden Mann. Mehrfach wollte er sich den polizeilichen Maßnahmen entziehen, was verhindert wurde. In der Folge beleidigte er die Beamten und stieß diese beiseite. Daraufhin wurde er zu Boden gebracht und letztlich in Gewahrsam genommen. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen ihn wurde eingeleitet. (KR)

