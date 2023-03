LPI-G: Eingangstür hielt Einbrecher auf

Altenburg (ots) - Nobitz: Am 28.03.2023 gegen 14:00 Uhr wurde Polizei und Rettungsdienst darüber informiert, dass in der Weststraße ein Pkw an einem Baum steht. Offenbar war der 55-jährige Fahrer eines Pkw VW rückwärts über eine Wiese gefahren und kam an ebendiesem zum Stehen. Durch die Rettungskräfte musste eine Seitenscheibe eingeschlagen werden, um den Fahrer, der offenbar an gesundheitlichen Problemen litt, aus dem Fahrzeug zu retten. Der Fahrer wurde durch den ...

mehr