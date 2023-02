Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Traverse gestohlen

Altenburg (ots)

Altenburg: Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit vom 23.11.2022 bis 11.01.2023 aus dem Gewerbegebiet am Poschwitzer Park in Altenburg eine vier Meter hohe Aluminiumtraverse gestohlen. Die Traverse sollte als Träger für eine Werbeanlage dienen. Der Stadt Altenburg entstand dadurch ein Sachschaden von ca. 2000 Euro.

Wer konnte die Tat beobachten und kann sachdienliche Hinweise hierzu geben? Zeugen hierzu werden gebeten, sich in der Polizeiinspektion Altenburger Land unter der Telefonnummer: 03447/471-0 oder auch per E-Mail an pi.altenburger-land.pdg@polizei.thueringen.de zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell