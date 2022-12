Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mülltonnen brannten

Greiz (ots)

Mohlsdorf-Teichwolframsdorf: Am gestrigen Dienstag, dem 27.12.2022, gegen 13:10 Uhr, geriet, aus bislang ungeklärter Ursache, in der Straße der Einheit eine Restmülltonne in Brand. Das Feuer griff auf zwei weitere Mülltonnen über und beschädigte noch einen geparkten Pkw Fiat. Durch die Feuerwehr konnte das Feuer gelöscht werden. Die Polizei Greiz hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell